Български участници спечелиха три медала от лагера по модел на НАСА - Space Camp

Димитрина Ветова
Български участници спечелиха три медала от лагера по модел на НАСА - Space Camр. Снимка: Център за творческо обучение
София,  
19.09.2025 11:37
 (БТА)
Българските участници в международния космически лагер Space Camp (по модела на НАСА) се завърнаха с трима медалисти. Раян Анефи от Основното училище (ОУ) „Йордан Йовков“ в Каварна спечели отличието Outstanding Camper Award, една от най-престижните индивидуални награди в международния лагер Space Camp. Наградата се връчва на участника, който се е отличил най-много през целия лагер - не само с отлични умения и знания, но и с дух, лидерство, колегиалност и вдъхновение за останалите, съобщиха от Центъра за творческо обучение.

Другите два медала бяха завоювани от двама от стипендиантите на програмата - Ерика Генова (Шесто основно училище "Граф Н. П. Игнатиев" в София), отличена с наградата Outstanding Camper, която се присъжда на най-активните и изявени участници във всяка лагерна група, и Иво Димов (Средното училище „Братя Петър и Иван Казимиреви“ в Банско), носител на наградата Right Stuff - най-високото индивидуално отличие в Space Camp Türkiye, връчвано на курсист, проявил лидерски качества, любопитство и отдаденост в програмата.

Тази година България беше представена от 100 ученици, над 40 от които получиха частични или пълни стипендии за участие. Получаването на тези стипендии беше възможно благодарение на партньорите - от Центъра за творческо обучение, фондациите „Лекови“ и „Лъчезар Цоцорков“, Diamatix, както и общините в Габрово, Русе и Козлодуй. Тази година се включиха и редица индивидуални дарители, отбелязаха от центъра.

По време на програмата българските участници се срещнаха и работиха съвместно с връстници от САЩ, Китай, Великобритания, Франция, Полша, Испания, Гърция, Румъния, Грузия и други страни.

Йоана Старкова - алумни на българската програма за участие в Space Camp, Турция, спечели медал в престижното състезание Top Gun по време на Aviation Challenge в U.S. Space & Rocket Center, Хънтсвил, Алабама. Отличието й бе връчено от легендарния астронавт и пилот Робърт Гибсън - признание, което затвърждава пътя й от първите стъпки в Space Camp в Турция през 2022 г. до международната сцена днес. Тогава Йоана завоюва титлата Outstanding Camper, а интересът й към космоса и авиацията само се засили. Днес тя доказва, че мечтите, подкрепени с упоритост и талант, могат да изведат младите българи до световни успехи.

Space Camp Turkey е един от двата космически центъра за обучение в света, създадени по модел на НАСА - организира се в град Измир, Турция, и привлича млади таланти от цял свят с фокус върху STEAM обучението (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика). Основната цел на програмата е да мотивира младите хора от цял свят да преследват кариера в областта на науката и технологиите. Участниците развиват умения за работа в екип, за ефективна комуникация и за лидерски качества в динамична и вдъхновяваща среда. Лагерът продължава една седмица, като занятията включват работа с реални тренажори и симулатори, използвани при подготовката на астронавтите.

Младите "космонавти" обличат специални скафандри, изпробват движения в безтегловна среда, тренират в пилотската кабина на космическа совалка и проектират своя собствена колония на Марс. Тези реалистични мисии осигуряват незабравимо преживяване и ценни практически умения, вдъхновявайки участниците да разгърнат своя потенциал в сферите на науката и технологиите, отбелязват от Центъра за творческо обучение.

/ТС/

Свързани новини

30.05.2025 12:35

Над 30 ученици заминават със стипендии за космическия лагер Space Camp Turkey 2025

Остават още 20 свободни места за участие в международния космически лагер "Space Camp Turkey 2025" - програма за обучение на ученици от 11 до 15 години, създадена по модела на НАСА (NASA). Лагерът предоставя на младите ентусиасти възможност да се потопят в реална космическа мисия, да работят в екип и да придобият ценни умения в областта на науката и технологиите, съобщават от Центъра за творческо обучение.
04.03.2025 19:21

Стотици ученици изпратиха проекти за конкурса Space Camp - 2025, а срокът за участие е удължен до 30 март

Стотици ученици вече изпратиха своите есета и проекти за конкурса Space Camp - 2025, демонстрирайки креативност, амбиция и научен подход. Участниците представят иновативни концепции за бъдещето на изследването на Космоса, като всяка идея ще бъде внимателно оценена от експертно жури. В отговор на засиления интерес и многобройните запитвания от ученици, които все още не са успели да подготвят своите проекти, организаторите обявяват удължаване на срока за участие до 30 март 2025 г., съобщават от Центъра за творческо обучение.
19.12.2024 18:24

Започна конкурсът за участие в Space Camp в Турция за 2025 година

Един от най-вдъхновяващите космически и STEM лагери в света - Space Camp в Турция, отново започна за ученици от България. Конкурсът за участие в програмата за 2025 г. се организира от Центъра за творческо обучение, предоставяйки уникална възможност на млади таланти да разширят своите знания и умения в областта на науката, технологиите и лидерството. Възможност за участие имат ученици от 11 до 15 години, съобщиха организаторите.
04.09.2024 17:35

Ученикът Денис Фейзулов от Варна спечели приза Outstanding Camper на Space Camp в Турция

Денис Фейзулов, ученик в Частното основно училище "Малкият принц" във Варна, получи престижната награда Outstanding Camper в своята група по време на космическия лагер Space Camp в Турция. Той се открои сред участниците със своите изключителни постижения и активно участие в учебните и практическите задачи на лагера. Денис е част от STEAM програмата за училища "Бъдещи изследователи", съобщиха от Центъра за творческо обучение.
22.07.2024 05:30

Много добро представяне на българските ученици, участвали в лятна програма на Космическия лагер в Измир

Много добро представяне са показали учениците от състава на втората група от България, участвали в лятна програма на Космическия лагер в Измир (Space Camp Türkiye), споделят за БТА от Център за творческо обучение (България), партньор на Космическия
19.07.2024 05:30

Дуйгу Таш от Космическия лагер в Измир: Около 1200 деца от 19 държави, включително от България, ще посетят лагера в Измир това лято

Около 1200 деца от 19 държави, включително от България, ще посетят Космическия лагер ("Space Camp Türkiye") в турския егейски град Измир това лято. Това споделя в интервю за БТА преподавателката Дуйгу Таш.
18.05.2024 08:01

Емре Адай от Космическия лагер в Турция: Много голям е интересът към лагера от деца от цял свят, включително от България

Много голям е интересът към Космическия лагер в Измир ("Space Camp Türkiye") от страна на деца от цял свят, включително от България. Това каза в интервю за БТА Емре Адай, пиар на Космическия лагер в турския егейски град.
27.02.2024 11:09

 До 10 март българските ученици могат да кандидатстват за изданието за 2024 г. на космическия лагер Space Camp Turkiye

Българските ученици имат уникална възможност да се включат в космическото приключение на Space Camp Turkiye 2024, което ще се проведе това лято в Измир, Турция. Срокът за изпращане на творбите е до 10 март, а победителите ще спечелят шанса да прекарат незабравимо време в един от най-иновативните космически центрове в света, съобщиха от Центъра за творческо обучение.

