Iron Maiden празнува половин век в София през май 2026 г.

Iron Maiden обяви нови дати от двугодишното си турне Run For Your Lives, с което празнува своята 50-годишнина. На 26 май 2026 г. британската група идва на стадион „Васил Левски“ в София, съобщават организаторите от Fest Team.

По думите им сетлистът съдържа песни от най-емблематичните години от началото на кариерата на Maiden, а шоуто се очаква да бъде най-впечатляващото в историята на групата. Това е турне, което няма да има еквивалент и шансът да се преживее на живо в София е наистина уникален.

„Всички ние истински се наслаждаваме на Run For Your Lives турнето. Феновете бяха невероятни, сетлистът е идеален за 50-годишнината, а шоуто вероятно е най-доброто ни досега, интересът към билетите беше изключителен – почти навсякъде разпродадено и над милион души в публиката. Затова решихме да изнесем още концерти в Европа, преди да поемем към останалите части на света по-късно през годината. Разбира се, Саймън Доусън отново ще бъде с нас зад барабаните и както той, така и цялата група, искаме да благодарим на феновете за невероятното посрещане, което му оказахте по време на първия етап от турнето. Винаги сме обичали да свирим по фестивали, особено защото така достигаме и до публика, която не идва единствено заради нас и ние харесваме това предизвикателство. Затова решихме в този период да се върнем на възможно най-много големи метъл фестивали. Освен това, ще изнесем концерти на стадиони в Гърция, Румъния, Словакия и България, където не успяхме да свирим тази година, а винаги сме се наслаждавали на страстната енергия на феновете там”, казва басистът и основател на Iron Maiden – Стив Харис.

Турнето Run For Your Lives на 23 май минава през Атина, Гърция, 28 май – Букурещ, Румъния, 30 май – Братислава, Словакия, 2 юни – Хановер, Германия, 10 юни – Амстердам, Нидерландия, 17 юни – Милано, Италия, 22 юни – Париж, Франция, 28 юни – Лион-Десин, Франция, 7 юли – Лисабон, Португалия, и 11 юли – Великобритания (специално хедлайн шоу).

Мениджърът Род Смолууд коментира, че реакцията на феновете и медиите към първата част от турнето Run For Your Lives е била изключително позитивна, а шоуто се е превърнало в едно от най-добрите в историята на Iron Maiden. Подчертава, че фестивалите винаги са играли важна роля за развитието на групата и настоящото турне е своеобразна благодарност към тях. Iron Maiden ще изнесе концерти и на други стадиони, освен в София, като в Хановер, Лион и Милано, където ще бъдат първата метъл група, свирила на легендарния San Siro.

Сред акцентите за 2026 г. е и завръщането им в Париж за специално шоу в La Défense Arena, което ще бъде заснето. „Беше наистина специално да видим, че повечето наши фенове на това турне оценяват и спазват молбата ни да ограничат използването на телефони по време на концертите. Това прави атмосферата и удоволствието на концертите ни наистина различна и приятна както за публиката, така и за групата“, казва Смолууд.

2026 година ще бъде изключително натоварена година за Maiden, по тази причина, след това турне, не се планират концерти през 2027-а, коментират от Fest Team.

На националния стадион в София през май догодина ще бъде и Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar - място за срещи преди и след концерта.

