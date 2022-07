Над 12 000 човека пяха с Iron Maiden в "Арена Армеец"

Концертът на Iron Maiden преобрази "Арена Армеец" във фентъзи свят, изпълнен с епични чудовища, огньове, подли демони, самураи и безстрашни воини - в лицето на своите фенове. Зашеметяващата енергия на изпълнителите се сля в едно с интензивните емоции на българската публика на напълно разпродадения концерт в столицата снощи.

Над 12 000 човека пяха с британските метъл величия, посочват организаторите от Fest Team.

Шоуто бе част от световното турне на групата - Legacy Of The Beast. От най-големите хитове в кариерата на групата, през песни от последния студиен албум Senjutsu, до емблематичните образи в представленията на бандата, като гигантския "Икар", огнехвъргачката, грандиозния Spitfire.

Legacy Of The Beast е посетено от над 2 милионa фенове по света и определено като най-зрелищното и визуално зашеметяващото шоу в историята на Iron Maiden.

Специалните гости и съпорт на шоуто, германската готик метъл група Lord Of The Lost се качи първи пред ентусиазираната публика с парчета в специфичното си дарк рок звучене.

Веднага след тях, публиката стана свидетел на епични сценични декори, сет лист с комбинация от класики на групата и най-новите им парчета, и способността да направят впечатляващо шоу.

Резониращият глас на Брус Дикинсън даде тон на многобройната публика да запее заедно с него любимите си песни и така до края на концерта.

В основния сетлист на концерта бяха Senjutsu, Stratego, Writing On The Wall, Revelations, Blood Brothers, Sign Of The Cross, Flight Of Icarus, Fear Of The Dark, Hallowed Be Thy Name, The Number Of The Beast и The Iron Maiden. Първата серия от бисове бе с The Trooper, Clansman и Run To The Hills, а на финала - Aces High.