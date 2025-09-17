Нека обичаме София и нека я оставим по-добра на бъдещите поколения, каза Васил Терзиев на концерта "София звучи с вяра, надежда и любов"

Нека обичаме София и нека я оставим по-добра на бъдещите поколения, каза кметът на Столична община Васил Терзиев на тържествения концерт "София звучи с вяра, надежда и любов", който се състоя пред катедралата "Александър Невски" за Деня на София.

Обичайте този град, защото той го заслужава, каза още Васил Терзиев. По думите му София е невероятно място и хората трябва да го правят все по-хубав град за живеене.

Намираме се пред храм-паметника „Александър Невски“ – място, на което всички ние намираме част от своя дух, успяваме да го отправим към вярата. Правим го с надежда, че има кой да чуе съкровените ни мисли. Правим го с любов, защото смятаме, че това е едно от най-важните човешки достижения. Изкуството е точно това – намиране на тялото в тези три най-духовни думички. Това каза ректорът на Националната музикална академия (НМА) проф. Сава Димитров от свое име и от името на ректора на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) проф. Мирослав Дачев и зам.-ректора на Националната художествена академия (НХА) д-р Здравка Василева.

Концертът, на който присъства и генералният директор на БТА Кирил Вълчев, започна с изпълнение на химна от Гвардейския представителен духов оркестър. След това на сцената излязоха артистите от "Нов цирк", студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", биг бендът на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" с диригент Вили Стоянов, Хилда Казасян, Васил Петров, Михаела Филева и Орлин Павлов.

Концертът завърши с общо изпълнение на четиримата солисти и биг бенда на НМА. Той е кулминацията на събитията, с които Столична община отбелязва Деня на София.