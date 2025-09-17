Лист и Шопен ще прозвучат в концерт на Български камерен оркестър – Добрич и солист Донка Ангъчева, съобщава от местната администрация. Събитието ще се състои на 23 септември в Огледална зала “Нели Божкова” в Добрич, а с него ще бъде открит новият концертен сезон на музикалната формация.

От общинската администрация допълват, че за първи път в Добрич ще гостува пианистката Донка Ангъчева, която е била поканена от маестро Арто Чифчиян. В концертната програма са включени произведения на Ференц Лист, Фредерик Шопен, Сергей Рахманинов, Ричард Адинсел, Дмитрий Шостакович, Бах-Марчело.

На 25 септември Български камерен оркестър – Добрич ще участва в 49-то издание на Международния фестивал „Дни на камерната музика“, провеждащ се в Габрово.

В началото на месец юли оркестърът ще се включи в представянето на спектакъл със съвременен прочит на творчеството на Йордан Йовков, който се реализира в рамките на проекта „Добрич АРТ“.

Донка Ангъчева завършва образованието си в класа на професор Хайнц Меджиморец във Виенския университет за музика и сценични изкуства (MDW). Следва и следдипломно обучение в Chapelle Musicale Reine Elisabeth (Брюксел) при квартет Artemis, както и камерна музика при проф. Аведис Куюмджиян във Виена. Ангъчева е лауреат на множество международни конкурси и артист от Bösendorfer Artist. По време на пандемията създава инициативата „Die Kunst in Österreich lebt weiter“ („Изкуството в Австрия продължава да живее“) – серия концерти, която подкрепя австрийските музиканти и от 2023 г. продължава пред публика с благотворителна насоченост. През 2023 г. е отличена като „Жена на годината“ в Австрия в категория „Изкуство и култура“.