Министър-председателят Росен Желязков и генералният директор на Евростат д-р Мариана Коцева откриха новата академична година в УНСС

Министър-председателят Росен Желязков и генералният директор на Евростат д-р Мариана Коцева откриха днес новата 2025/2026 академична година в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Церемонията, което се състоя в аулата "Максима", се водеше от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Винаги на прага на новата учебна година, пристъпвайки през портите на тази алма матер, съм сигурен, че първокурсниците тръпнат в очакване за това приключение, което предстои в тяхното студентство, каза премиерът Росен Желязков в словото си. Влизат заредени с енергията на младежкото си дръзновение, с усещането, че са отметнали един важен етап от живота си със своето средно образование, очаквайки с оптимизъм всичко онова, което предстои в този необятен път, наречен живот, добави той. Затова, когато правим анализ къде сме, откъде сме тръгнали и накъде отиваме, може би е важно да си спомняме това дръзновение, което всеки един от нас е изпитвал, когато е започнал поредната академична година в своя талант, каза премиерът Росен Желязков на откриването на новата академична година в УНСС.

С гордост можем да кажем, че днес Университетът за национално и световно стопанство заема достойно място сред водещите университети в Европа. В най-престижната международна класация QS World University Rankings нашият университет се изкачи до 80-о място в Източна Европа и до 506-о място в Европа. УНСС е единственият икономически университет в България, който е включен в тази престижна класация, каза ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров на откриването на 105-ата юбилейна академична година на висшето.

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) e доказал през годините, че не е просто ковачница на успели хора във всички области на живота - на бизнесмени, държавници, учени, журналисти. УНСС е ковачница на съвременна и утрешна България, на съвременна и утрешна Европа, каза генералният директор на Евростат доц. д-р Мариана Коцева.

Поздрав отправи и Максим Бехар - също възпитаник на УНСС, и председател на Съвета на настоятелите на УНСС. Той пожела на студентите да са тези, които след десет години ще управляват България - ще я управляват умно, иновативно, с визия, като една модерна европейска държава.

На тържеството в аула "Максима" бяха представители на Академичния съвет, председателят на Общото събрание проф. д.н. Пенчо Пенчев, омбудсманът на УНСС проф. д-р Лалко Дулевски, както и цялото ректорското ръководство - проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, заместник-ректор по учебната дейност, доц. д-р Мария Воденичарова, заместник-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Янко Христозов, заместник-ректор по международната дейност, проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и инж. Юлиян Прилепски, помощник-ректор, кметът на район „Студентски“ Петко Горанов и заместник-кметът доц. д-р Драгомир Стефанов, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, представители на държавната администрация и на бизнеса.

След церемонията в аулата на УНСС бяха поднесени цветя на паметника на проф. Стефан Бобчев.

УНСС е създаден през 1920 г. от 11 видни професори, стопански дейци и общественици, историци, социолози и юристи, като Свободен университет за политически и стопански науки със заповед на министъра на народното просвещение, и с указ на цар Борис Трети, се казва в информация, публикувана в сайта на висшето училище.

Основател и първи ректор е проф. Стефан Бобчев - европейски възпитаник, патриот, министър на народното просвещение, дописен член на няколко чуждестранни академии на науките.