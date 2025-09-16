Премиерът Росен Желязков ще участва в откриването на новата академична година в Университета за национално и световно стопанство

Министър-председателят Росен Желязков ще участва днес в откриването на новата академична година в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Събитието ще се състои от 10:00 ч. в аула "Максима" на висшето училище, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

От УНСС информират, че на тържествената церемония за откриването на новата академична 2025/2026 година заедно с премиера ще участва и доц. д-р Мариана Коцева, генерален директор на Евростат.

Церемонията ще се води от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

След церемонията в аулата на УНСС ще бъдат поднесени цветя на паметника на проф. Стефан Бобчев.

УНСС е създаден през 1920 г. от 11 видни професори, стопански дейци и общественици, историци, социолози и юристи, като Свободен университет за политически и стопански науки със заповед на министъра на народното просвещение, и с указ на цар Борис Трети, се казва в информация, публикувана в сайта на висшето училище.

Основател и първи ректор е проф. Стефан Бобчев - европейски възпитаник, патриот, министър на народното просвещение, дописен член на няколко чуждестранни академии на науките.