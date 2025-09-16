Днес е премиерата на „Последният час на Мерилин Монро“ в Народния театър

Днес, 16 септември, е премиерата на „Последният час на Мерилин Монро“ в Народния театър, съобщават от трупата.

По думите им това е разтърсващата история за последната психоаналитична сесия на д-р Ралф Грийнсън (Деян Донков) с незабравимата актриса-символ на Америка – Мерилин Монро (Анна Кошко). Историята разказва какво се случва след срещата им в нейния дом на 5 август 1962 г., та часове по-късно Мерилин е намерена мъртва, и какво води до трагическата развръзка.

Пиесата от Вивиан Праматаров-Хамбургер и Андреас Хамбургер, създадена по автентични документи и събития, разкрива истинската, драматична същност на голямата звезда, скрита зад фасадата на съблазнителната блондинка, която милиони американци желаят. Травмите от детството, неуспешните бракове, жестоката мелница на снимачните площадки, алкохолът, оплитането в мрежите на голямата политика и опасните връзки с братята Кенеди свързват Мерилин с известния учен и психоаналитик д-р Ралф Грийнсън, който също има своята скрита семейна драма, но всеотдайно се опитва да помогне на младата жена, прекрачвайки дори допустимата дистанция във взаимоотношенията им.

Това е един спектакъл, който надниква отвъд бляскавата фасада на легендата и се взира в същността на нещастната жена Мерилин, коментират от артистичния екип.

В „Последният час на Мерилин Монро“ участват още Думисан Карамански и Жорж Паликарски. Режисьор е Деян Донков, сценография и костюми – Цецка Ивайлова, музика – Петя Диманова. Драматург на постановката е Мирела Иванова.

Следващите представления са на 17 и 25 септември, 2, 10, 18, 26 и 30 октомври, 15, 19 и 16 ноември.

/ДД