В Университета по архитектура, строителство и геодезия се проведе тържествено откриване на новата 2025/2026 г.

В Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се проведе тържествено откриване на новата 2025/2026 г. Церемонията се състоя днес в аула Максима на УАСГ.

Водещ на тържественото откриване беше зам.-ректорът по учебни дейности и докторантури в УАСГ проф. Жулиета Манчева, която отправи първи приветствия към студентите и академичното ръководство на университета и отбеляза, че „днешната церемония поставя началото на 84-тата академична година в университета."

Ректорът на УАСГ доц. д-р арх. Гичка Кутова – Каменова приветства първокурсниците, като ги поздрави ви за смелостта им да кандидатстват в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Тя допълни, че професиите, които се изучават в УАСГ, правят живота възможен, изграждайки материалната среда, в която се реализират всички човешки дейности и правят тази среда по-красива, по-функционална, достъпна, хуманна и безопасна."

Както БТА писа, на церемонията присъстваха председателят на Комисията по образованието и науката Андрей Чорбанов, министърът на околната среда и водите Манол Генов и министърът на енергетиката Жечо Станков, които отправиха своите приветствия към академичното ръководство на УАСГ и студентите.

Сред официалните гости на откриването бяха ректорът на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев и ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. д-р Димитър Димитров, които също отправиха приветствия към студентите.

Проф. Димитров подчерта, че е много доволен от партньорството между УНСС и УАСГ. Той каза на студентите, че са си избрали чудесни професии и че са попаднали на чудесно място, във водещ университет.

Проф. Вълчев призова студентите да развиват критически умовете си, въпреки заобикалящите ни технологии.

„Отворете сетивата си към живота. Повярвайте в сетивата си, те са онези, които ни правят хора и ни различават от изкуствения интелект. Ако отворете сетивата си и започнете да поемате сигналите на заобикалящия ни свят, ще започнете да развивате умовете си и само тогава ще се изградите като истински специалисти. Каквото и да правите, недейте да жалите сърцата си. Професионалният успех ви е гарантиран", каза още проф. Вълчев.

Сред присъстващите гости беше кметът на район „Лозенец“ Константин Павлов, който отбеляза, че „учението наистина е трудно." „Аз съм инженер и съм имал доста тежки моменти в следването си, но аз съм убеден, че всички вие ще завършите успешно и ще започнете да се реализирате", допълни той.

В края на церемонията проф. Жулиета Манчева отбеляза, че поздравителни адреси по повод тържественото откриване на академичната 2025/2026 г. са отправени от президента на Република България – Румен Радев, ректорът на Националната спортна академия „Васил Левски“, изпълнителният директор на „Напоителни системи ЕАД“, председателят на Националното представителство на студентските съвети, изпълнителният директор на ДСК и др.

Сред официалните гости на тържественото откриване бяха председателят на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара проф. д-р инж. Николай Вълканов, инж. Иван Марков, заемал поста ректор на УАСГ в периода от 2016 до 2023 г., генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, председателят на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България арх. Петър Диков, председателят на Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране инж. Марин Гергов, председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев, зам.-председателят на Управителния съвет на строителите в България инж. Любомир Качамаков, председателят на Управителния съвет на Асоциацията на геодизечските фирми инж. Цветан Георгиев, изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Георги Георгиев, председателят на Управителния съвет на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България арх. Васил Василев, началникът на Военно-географската служба полковник Светослав Царовски и зам.-началникът на Военната академия „Георги Раковски“ полковник д-р Антон Ванков.