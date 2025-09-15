Балетът на Старозагорската опера гостува с „Парижки нощи“ в София. Събитието е на 2 октомври в Националния музикален театър, съобщават организаторите.

Новата балетна постановка е по музика на Карл Мария фон Вебер, Сергей Рахманинов и Жак Офенбах. Либретото, хореографията и постановката са на Донвена Пандурски. Сценографията и костюмите са на художника Павел Шаппо.

Спектакълът се представя в София по покана на фестивала „Софийски музикални седмици” и е част от големите музикално-танцови събития в юбилейната програма на Старозагорската опера по повод 100-годишнината на институцията.

Балетът е от четири части. Първата нощ представлява мечтата на Младото момиче в неговите четири състояния. Втората нощ е колкото прекрасен, толкова и кошмарен сън на Порасналото момиче, на прага да стане жена. Третата нощ – „Странната", изобразява желанията и тревогите на Младата жена. Последната нощ – „Парижко веселие", въвежда в еуфорията на парижкия нощен живот, в която Зрялата жена се опитва да приспи страховете си от остаряването.

Участват солистите Анелия Димитрова, Ромина Славова, Фиорди Лоха, Томоки Ишиго, Максим Сиденко, солистите и кордебалета на Държавната опера в Стара Загора с художествен ръководител примабалерината Силвия Томова.

