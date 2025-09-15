В община Петрич детските градини се посещават от над 1700 деца

В община Петрич детските градини се посещават от 1723 деца. Това каза за БТА Димитър Чолев, директор на Дирекция "Хуманитарни дейности". Днес официално беше открита новата учебна 2025/2026 година в детска градина "Детелина". Там се обучават 151 деца на възраст от две до шест години.

Първокласниците за учебната 2025/2026 година в община Петрич са 388, добави Димитър Чолев. Те са разпределени в 21 паралелки. Броят на учениците, които се завърнаха в класните си стаи след лятната ваканция, е 5068, съобщиха от Общината.

С пожелание за здрава и благословена учебна 2025/2026 година, кметът на община Петрич Димитър Бръчков откри новата учебна година в две училища, чиято база е обновена по проекти. Той поздрави учениците, преподавателите и родителите в IV ОУ „Христо Смирненски“ и I ОУ „Кочо Мавродиев“. По думите му ангажимент на общинската власт остават инвестициите в образованието. „Отлично изпълняваме това до този момент. Модернизираме базите, изпълняваме проекти за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда, защото ясно съзнаваме, че образованието е фундамент и трябва да бъде приоритет на институциите и обществото“, каза Бръчков в двете посетени училища днес.