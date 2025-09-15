За втора поредна година частното начално училище "Митрополит Неофит Видински“ отвори врати за своите ученици. Учебното заведение е съвместна инициатива на Видинската митрополия и на едноименната фондация. То е регистрирано със заповед на министъра на образованието от 22 март 2024 г. в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на министерството на образованието и науката (МОН).

В учебната програма са включени задължителните общообразователни предмети. Един час седмично се преподава вероучение и религия по лицензираните от МОН учебници. Допълнително се учи математика, български и английски език. В училището се обучават ученици в първи и втори клас и една подготвителна група, съобщи за БТА директорът Лилия Ангелова.

Водосвет за началото на учебната година отслужи Видинският митрополит Пахомий в съслужение с архимандрит Йоаким и архимандрит Никодим. Всички виждаме, че материалното не е достатъчно за изграждането на една личност. Децата в нашето училище се учат на християнските добродетели, като ги практикуват и в живота си. Те растат в двора на църквата „Св. Николай“ и на митрополията, каза видинският владика. „Ние сме непрекъснато между тях и така изграждаме връзка, която е изключително полезна и важна“, подчерта митрополит Пахомий. И добави, че отдалечаването на човека от Бога дава като резултат всички несполуки и нещастия в съвременния свят. Ако в стария завет пише „око за око, зъб за зъб“, то Христос ни казва да имаме любов към ближния, дори към нашите врагове. Няма нищо страшно да възпитаме децата да бъдат боголюбиви, трудолюбиви и снизходителни един към друг, да проявяват обич и да имат прошка, защото всеки човек греши, отбеляза още в словото си Видинският митрополит Пахомий.

Частното начално училище "Митрополит Неофит Видински“ беше открито в началото на миналата учебна година от българския патриарх Даниил. Негова е и идеята за създаването му, докато беше Видински митрополит.

Училището се помещава в сградата на епархийското училище, построена от Видинския митрополит Неофит. Тя е част от митрополитския комплекс. От построяването си през 1926 г. в нея се е помещавало девическо училище, а в годините на социализма е била пионерски дом.