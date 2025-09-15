Министърът на външните работи Георг Георгиев откри учебната година в Перник

Министърът на външните работи Георг Георгиев откри учебната година в пернишката Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“. Сред гостите бе и народният представител Христина Георгиева , и общинският съветник Петър Първанов.

„Благодаря, че за поредна година имам възможността да присъствам на откриването на учебната година на едно от най-реномираните училища в България. Природоматематическата гимназия „Христо Смирненски“ се превърна в стандарт за качество, в етикет за добро образование и в място, което създава най-блестящите умове на науките, посветени на иновациите и прогреса“, каза пред учениците Георгиев.

Той добави, че най-високият дипломатически капитал, който една страна притежава, е инвестицията в обравозание и наука. „България е доказала навсякъде по света, че нейното образование и основата, която създава за високи научни постижения, е изключителна“, каза министърът.

„Радвам се, че ние като правителство и като хора, които се занимават с държавните дела, имаме възможност да виждаме резултатите от отново, което Природоматематическата гимназия в Перник създава. И мога да поема към вас твърдия ангажимент, че това не само няма да се промени, но и ще продължим да полагаме всички възможни усилия, за да увеличаваме обема на това, което ПМГ произвежда“, каза още министърът.

Близо 604 ученици ще учат през учебната 2025/2026 г. в гимназия „Христо Смирненски“, каза директорът Емилия Грозданова. „Днес отваряме нова страница в новата учебна година за Природоматематическата гимназия „Христо Смирненски“. Тя носи със себе си очаквания, трудности и огромни възможности. През лятото кипеше живот, вложихме труд и сърце, за да създадем красота и уют във всяко едно кътче. И днес в нашия дом на знанието грее готов, за да ви посрещне. Сега отново ще оживеят коридорите и дворът на училището. Скъпи ученици, това е вашето време, време да покажете знания, умения и характер. Стремете се към повече, вярвайте в силите си. Училището е вашата подготовка за живота, а животът изисква смелост, постоянство и високи цели“, каза Грозданова. Пожела възпитаниците на ПМГ да са пример за останалите и да носят духа на успеха.