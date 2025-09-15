Валерий Желязков и Атанас Атанасов ще открият съвместна изложба скулптура и живопис в Регионалната библиотека в Шумен

Валерий Желязков и Атанас Атанасов, носители на Наградата на Шумен за 2024 г., ще открият съвместна изложба скулптура и живопис в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров” в града днес, в 17:30 часа, съобщиха от културната институция.

Експозицията се реализира с финансовата подкрепа на Общинския фонд „Култура”. Тя ще бъде експонирана в изложбената зала на библиотеката, където може да бъде разгледана до 20 септември.

Валерий Желязков е възпитаник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Той е член на Съюза на българските художници. Работи в областта на графиката, рисунката и фигуралната скулптура. Участвал е в международни биеналета на графиката в Япония, Холандия, Словения, Австрия, България. Има самостоятелни изложби, а негови произведения са собственост на галерии и частни колекции в България, Германия и други държави. Автор е на дизайна на награди – статуетки, плакети, пластики, нагръдни знаци, на множество творчески организации и формации у нас. Автор е и на паметника на поета Иван Пейчев в Шумен, отбелязват от библиотеката.

Атанас Атанасов е сред най-дългогодишните членове на Дружеството на шуменските художници. В творческото си развитие преминава през различни периоди – работи маслена живопис, графика, малка пластика, като през последните години рисува предимно абстрактна акрилна живопис. Организира самостоятелни и участва в колективни и съвместни експозиции в България, Италия, Швейцария, Австрия и Люксембург. Негови картини са притежание на галерии и частни колекции в България, Италия, Германия, Русия, Швейцария, Япония, Турция, Белгия и САЩ, пишат за Атанасов от Регионалната библиотека в Шумен.