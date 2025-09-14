Изложба с творби от фонда на Художествена галерия „проф. Илия Петров” – Разград бе открита в Силистра. Поводът е днешният празник на града - Кръстовден, съобщиха за БТА от ръководството на Художествената галерия, домакин на експозицията.

Тя съдържа 30 живописни платна на изявени български художници като Илия Петров, Данаил Дечев, Георги Йорданов, Никола Ганушев, Йордан Петров. Тя може да бъде разгледана до края на месеца.

Днес Художествената галерия в Силистра работи със свободен вход. В една от залите на културната институция е експонирана изложба с творбите от завършилия наскоро пленер „Творецът и природата“, проведен край брега на Дунав. В изложбата са представени над 40 творби на участниците в културната проява. Всички автори са утвърдени с доказани постижения на регионално, национално и международно ниво, както и с десетки участия в изложби на различна тематика. Сред тях са Ани Иванова и Ангел Аврамов от София, Хасан и Милена Ал Джабари от Добрич, Пламен Аврамов от Варна, както и силистренските творци Стефан Пенчев, Владимир Стефанов, Теодор Тодоров и Таня Кулева.

Във фондовете на Художествената галерия в Силистра са събрани около 1600 творби на големи български художници. Над 200 от тях са представени в постоянната експозиция на галерията. Сред тях има произведения на Иван Мърквичка, Дечко Узунов, Владимир Димитров-Майстора, Златю Бояджиев, Георги Чапкънов и др.