Над 55 000 първокласници ще прекрачат прага на училищата в страната
снимка: кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева, архив
13.09.2025 10:22
Над 55 000 първокласници ще прекрачат прага на училищата в страната в понеделник, 15 септември, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН). Над 2300 училища ще отворят врати, за да посрещнат учениците си. Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 000 по данни на МОН.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие новата учебна година в понеделник в две училища - в 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ в столичния кв. "Изток", а след това ще бъде гост и на 200.ОУ " Отец Паисий" в село Лозен, съобщиха от пресцентъра на ведомството.  По-късно през деня Вълчев ще участва в работна среща в СУ "Найден Геров" в пловдивския кв. "Столипиново", където ще разговаря с екипите по Механизма за обхват на децата в образователната система, които работят към училището.  

Новата учебна година започна на 1 септември и в 405 български неделни училища в 43 държави на шест континента, допълват от пресцентъра на МОН.

Както БТА съобщи, премиерът Росен Желязков и министър Красимир Вълчев на 12 септември участваха в официална церемония по награждаване на зрелостници с почетните награди „Национална диплома“. Събитието се състоя в Националния археологически музей. Отличниците оправдават нашата надежда за бъдещето, каза министър Вълчев.

