Рут Колева представя първи сингъл на испански. Cerca е вдъхновен от песента й „Близо“, но това не е превод, а дръзка нова версия – интимен, но смел прочит, в който латиноамериканска баладност, европейски поп и винтидж соул се срещат с характерната за Рут емоционална дълбочина и прецизна вокална линия, разказват от екипа на певицата.

По думите им новото звучене е резултат от аранжимент в сътрудничество с Искрен Тончев-Искрата, който внася свежи хармонични цветове, по-динамична драматургия и съвременна продукционна естетика, без да се губи красотата на оригинала. Оригиналният текст на „Близо“ е на Гергана Турийска – Cerca взима темата за близостта и я разгръща в различен език, с нова интонация и тембър, допълват от екипа.

„Cerca идва в момент, в който Рут пренарежда звученето си отвътре навън – повлияна и от работата си зад кулисите с емблематични международни артисти (Massive Attack, Майкъл Киванука, Джеймс Бей и др.), като един от двигателите на независимата сцена в Югоизточна Европа. Песента говори за онова търсене на близост – географска, емоционална, духовна – което напоследък е и лична, и споделена история. Заедно с аудио релийза, излиза и lyrics видео, което поставя фокус върху думите и интонацията – минималистично, чисто, и точно там, където песента трябва да диша“, казват от екипа на Рут Колева.

/ДД