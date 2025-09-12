Русенската галерия предлага танцова разходка из крайдунавския град

Художествената галерия в Русе ще даде сцена на млади съвременни танцови артисти и публиката в работилница и флашмоб пърформанс, които ще бъдат организирани на 18 септември тази година. Това съобщи директорът на културната институция в крайдунавския град Еслица Попова.

Началото ще бъде поставено в късния следобед с работилница по танцова импровизация – отворен танцов клас с творчески задачи, смесващи танца и театъра.

"Тя е подходяща за абсолютно всички - без значение от възраст или подготовка. Няма ограничения и за броя на участниците – колкото повече, толкова по-цветно", обясни Попова.

Флашмоб - танцова разходка из Русе, ще се състои вечерта. "Това е предварително организирана, но изглеждаща спонтанна артистична акция – група хора танцуват заедно, изненадвайки случайните минувачи и превръщайки града в сцена. В Русе флашмобът ще бъде и социален експеримент - участниците ще приложат наученото в работилницата и ще импровизират по улиците", обясни Попова.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".