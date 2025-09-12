Хореографката Искра Проданова представя свои танцови спектакли и пърформанси във Варна

Произведения на съвременното танцово изкуство представя хореографката Искра Проданова на емблематични места във Варна. В някои от тях може да се включи и публиката.

Първата проява бе в Морската градина - пърформанс със заглавие „Махало”. Участниците изминаха разстоянието от Пантеона до Слънчевия часовник с ход две крачки напред и една назад. Това движение според Проданова произвежда динамика, подобна на осцилаторна вълна и активира естествената саморегулация на нервната система и нейния ритъм на разширяване и свиване, познат като пендулация или махало.

На основата на тази практика е създадена и хореографията на спектакъла „Отражения. Две“, който ще бъде представен утре от 20:30 ч. на паметника на българо-съветската дружба. Проектът е част от дългосрочното изследване „Практики за променени състояния“, но е обновена версия, създадена за четирима танцьори в градска среда. Изпълнители са София Христова, Мария-Магдалена Арнаудова, Емилия Тончева и Емилия Радичева. Звуковата среда и дизайнът са дело на Виктор Проданов и Цветан Момчилов.

Искра Проданова ще представи и своя пърформанс „Изтичане на въздишки” в „Кампус 90“ на 4 и 24 октомври. В новата си творба тя изследва въздишката като явление, като тих бунт, където въздухът е отказ от дуалистичната структура на езика и се превръща в език на недоизказаното.

Искра Проданова е родена през 1988 г. във Варна. Специализирала е в съвременния танц и сценичните изкуства, както и във визуалното изкуство. По образование е хореограф-педагог и фасилитатор на соматични практики. Съосновател, куратор и артистичен директор на фестивала „Движещо се тяло“ (създаден през 2016 г.). Работила е с имена като Саша Валц, Питър Ленг, Кристиан Бакалов, Ясен Василев.

Трите прояви във Варна през септември и октомври, се реализират с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и Министерството на културата.