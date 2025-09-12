Подробно търсене

Арх. Ясен Марков ще говори днес за проекта „Псевдоприрода“, с който България се представя на Венецианското архитектурно биенале

Българският павилион на Венецианското архитектурно биенале бе открит на 9 май в зала „Тициан“. Тази година страната ни се явява на престижния форум с проекта на арх. Ясен Марков (на снимката) - „Псевдоприрода“. Снимка: специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
София,  
12.09.2025 10:30
 (БТА)

Арх. Ясен Марков ще говори днес за „Псевдоприрода“ – българският павилион на Венецианското архитектурно биенале 2025. Събитието ще се проведе тази вечер в столичното пространство Next Page, съобщават от екипа на българския павилион.

„На тази среща Ясен ще сподели как е протекъл процесът по създаването на павилиона, как минава представянето във Венеция и какво стои зад идеите и реализацията на проекта – възможност да чуете личния му разказ за случилото се „отвътре“, казват от екипа. Те отбелязват, че след презентацията ще се състои парти в Tell me, където за музиката ще се погрижат Technobeton, sayulke и Charlie.

Както БТА писа, „Псевдоприрода” е инсталация, която изследва връзките между природа, технологии и изкуствен интелект. В центъра ѝ стои парадоксална ситуация – снежна машина, задвижвана от слънчева енергия, която постепенно затрупва собствения си източник. Интериорната част включва интерактивна инсталация на Ивелина Иванова върху винтидж CRT монитор – игра в хипотетична Венеция на бъдещето. Централният текстилен елемент е килимът на Rosie Eisor с три демона „Хали“, вплетени в безкрайна битка – алегория за сблъсъка между разум, изкуствени системи и природа. Към проекта е създаден и каталогът „Универсални рецепти за добро време“, който събира идеи на архитекти, дизайнери и артисти, синтезирани чрез изкуствен интелект. Проектът е част от 19-ото издание на Биеналето за архитектура, което продължава до 23 ноември във Венеция.

Куратор на проекта е Ясен Марков, а комисар на павилиона - Александър Стайнов. Инсталацията е дело на Ивелина Иванова, Роузи Ейсор, Technobeton.

/ВСР

/ВБ/

Списание ЛИК

