Това не е докосване на ръцете, а на душата, каза художничката Теодора Нанова в Пазарджик

Това не е докосване на ръцете, а на душата. Всяка една от графиките изразява дадена емоция, чувство, усещане. Надявам се всяка една от тях да предаде правилната емоция. Броят на творбите е 21, във малък формат А5, графика. Тук всяко едно докосване е и моето докосване, в миналото, сега или в бъдещето, каза за БТА Теодора Нанова при откриването на изложбата й "Докосване" в галерия "Георги Машев" в Пазарджик.

Експозицията беше разположена в Камерната зала, където десетки посетители разгледаха творбите.

Изложбата е част от културния афиш на Община Пазарджик.

В галерията може да бъде разгледана и изложбата "Лято е...", която събира творби на автори, уловили по свой начин духа на лятото.