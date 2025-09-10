Ателие за деца ще се проведе в изложбата „Милко Павлов. Случайни срещи в добавено време“

Ателие за деца от шест до 12 години ще се проведе в „Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство“. Занятието е насрочено за 11 септември от 11:00 часа, съобщават домакините.

„Каним малките любители на съвременното изкуство в изложбата „Милко Павлов. Случайни срещи в добавено време“. В неограниченото многообразие от образи художникът открива фрагменти – цветни отрязъци, които добавя един към друг, създавайки нови и различни пространства“, казват от екипа.

По думите им ще бъде отправено предизвикателството към участниците да създадат споделено голямоформатно произведение.

Както БТА писа, изложбата „Случайни срещи в добавено време“ на Милко Павлов бе открита на 3 септември в „Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство“, филиал на Националната галерия. Куратор на експозицията е Надежда Джакова. Авторът от години поделя времето си между Берлин и София. Картините, които се показват, са създавани при всяко негово завръщане в България, специално за музея.

