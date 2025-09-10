Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ откри с тържествена церемония академичната 2025/2026 учебна година

На 09 септември 2025 г., под звуците на студентския химн „Gaudeamus igitur“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ тържествено откри академичната 2025/2026 учебна година. Сред официалните гости на събитието бяха видни представители на бизнеса и академичните среди, включително проф. дтн инж. Николай Вълканов - председател на Съвета на настоятелите на МГУ, председател на Съвета на директорите на „Минстрой Холдинг“ АД, почетен председател на управителния съвет на Българската минно-геоложка камара и председател на Българското маркшайдерско дружество, инж. Николай Пелтеков - изпълнителен директор на Асарел Медет АД, г-н Доминик Хамерс– изпълнителен директор на Геотехмин ООД, д-р инж. Ангел Джоргов - кмет на Община Самоков и инж. Владимир Александров - кмет на община Етрополе.

Ректорът на университета, проф. д-р инж. Ивайло Копрев, приветства студентите първокурсници, подчертавайки значимостта на минното дело за съвременното общество и акцентира върху важността на качествените суровини за енергийната независимост на Европа и устойчивото развитие.

„Миньорските общности са едни от първите социални групи, създали свои правила и морал на поведение, свое законодателство, свой нотариат. Във всички познати минни закони са описани изискванията за честност, почтеност, смелост, себеотрицания, взаимопомощ и състрадание, солидарност и преданост към професията.“ – допълни той.

Проф. Николай Вълканов - председател на Съвета на директорите на „Минстрой Холдинг“ АД, обяви, че е нужно вниманието и усилията да се насочат към разкриването на нови полезни изкопаеми, критично необходими на страната и Европа, както и използване на потенциала на наличния геотермален ресурс на страната. Изпълнителен директор на Асарел Медет АД - инж. Николай Пелтеков, изтъкна дългогодишното успешно сътрудничество между МГУ и дружеството, изразявайки подкрепата на компанията към младите хора, давайки им възможност за участие в летни стажове и последваща професионална реализация. Господин Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, честити първия учебен ден, като насърчи студентите да мечтаят смело и да не спират да развиват своите знания и умения.

Д-р инж. Ангел Джоргов - кмет на Община Самоков и инж. Владимир Александров - кмет на община Етрополе, и двамата възпитаници на МГУ „Св. Иван Рилски“, изтъкнаха добрата връзка на университета с бизнеса, с общините и институциите, възможностите работа на терен и за кариерно развитие.

В заключителната реч, председателят на Студентски съвет към МГУ – Йоана Марковска, се обърна към първокурсниците с думите: „Пътят ви няма да бъде винаги лесен, но ще бъде смислен. Затова бъдете активни, търсещи и отговорни. Желая ви вдъхновение, воля и кураж! Наслаждавайте се на тези години, те минават бързо, но остават завинаги.“

Тържеството беше уважено с поздравителни адреси от водещи фигури на минна и свързаните с нея индустрии: проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, проф. д-р инж. Илия Гърков – изпълнителен вицепрезидент и главен оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс“, член на Съвета на настоятелите на МГУ, инж. Ирена Цакова – Изпълнителен директор на Дънди Прешъс Металс Крумовград и инж. Любомир Хайнов - Изпълнителен директор на Дънди Прешъс Металс Крумовград Челопеч, Димитър Цоцорков – председател на надзорния съвет и член на съвета на настоятелите на МГУ, инж. Николай Пелтеков – изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ и инж. Делчо Николов – председател на управителния съвет, инж. Сергей Атанасов – изпълнителен директор на Горубсо Мадан АД, инж. Драгомир Драганов - изпълнителен директор Елаците мед АД и Председател на Българската минно-геоложка камара, Елаците мед АД, д-р инж. Иван Вутов- Председател на съвета на директорите на Геотрейдинг АД и настоятел на МГУ, д-р инж. Владимир Вутов – изпълнителен директор на Геострой АД.

Поздравления по случай началото на академичната 2025/2026 учебна година бяха получени от г-н Кирил Домусчиев – Председател на КРИБ и от г-н Евгений Иванов – Изпълнителен директор на КРИБ, г-н Ангел Стойков – Председател на Националното представителство на студентските съвети, г-н Славейко Славейков – изпълнителен директор на Банка ДСК и др.

Отец Антоний от Патриаршеската катедрала – храм паметник „Св. Александър Невски“ извърши водосвет за здраве и успех, а националният фолклорен ансамбъл „Българе“ завърши церемонията с впечатляващи фолклорни изпълнения от авторския спектакъл „Това е България“.

