Визуалният артист Филип Бояджиев представя най-голямата си самостоятелна изложба до момента

В концептуално пространство ДОМ днес ще бъде представена изложбата PUSTA VE4NOST – BLANK ETERNITY на визуалния артист Филип Бояджиев, съобщават организаторите.

„За най-голямата си самостоятелна изложба до момента Филип Бояджиев продължава да изследва с равни дози сатира и самоирония темите, които са централни за него както като артист, така и като гражданин: възходът на национализма, набъбващата вълна на псевдо патриотизъм в България и променящите се съставки на националната идентичност днес“, поясняват организаторите.

Пространството на галерията е преобразено в имерсивно „светилище“, обвито в десет хиляди празни метални кутии, посветено на един от най-емблематичните му персонажи от серията conTEMPORARY HEROES: бандитът, тарикатът, мутрата, така нареченият „традиционен мъж“.

Изложбата е с куратор Снежана Кръстева и ще може да бъде разгледана до 10 октомври (вторник – събота) на ул. Петър Парчевич 49А.