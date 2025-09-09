Училищата и детските градини в крайграничната община Болярово са в готовност за новата учебна година

Училищата и детските градини в крайграничната община Болярово са в готовност за нормално започване на новата учебна година. Близо 30 ще са първокласниците тази година в общината. Основно ремонтирани са училищните сгради, всички обявени свободни места за учители вече са заети, съобщи пред журналисти кметът на Болярово Христо Христов.

В град Болярово първокласниците ще са 20, а преди година са били двойно по-малко. Вече приключва основният ремонт на средното училище „Д-р Петър Берон“ в града, който започна през октомври миналата година. По Плана за възстановяване и устойчивост за дейностите за него бяха отпуснати около 2,5 млн. лева, припомни кметът на общината.

„В момента са доставени новите мебели, които се сглобяват вече в стаите. Целият колектив вече е на работа, заети са всички обявени от директорката свободни места. След 15 септември остават малко довършителни работи във физкултурния салон“, посочи Христов. По думите направеният ремонт ще гарантира модерна образователна среда.

В готовност да посрещне своите възпитаници е и училището в село Стефан Караджово, където ремонт бе извършен миналата година, а през тази първокласниците там са осем. Двете детски градини – в Болярово и село Воден, също започват учебната година без затруднения, допълни кметът на община Болярово Христо Христов.