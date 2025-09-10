Британската национална галерия планира ново крило и за първи път ще добави произведения на модерното изкуство към колекцията си

Британската национална галерия обяви, че ще използва 375 милиона британски лири (510 милиона долара) от дарения, за да отвори ново крило, което за първи път ще включва модерно изкуство, предаде Асошиейтед прес.

Основана през 1824 г., галерията съхранява картини на художници от Леонардо да Винчи до Джоузеф Търнър и Винсент ван Гог, но почти нищо, създадено след 1900 г. Модерната епоха е оставена на други галерии, включително лондонската „Тейт Модърн“.

Галерията има планове да отвори ново крило, което ще бъде построено на терен до зданието й на площад „Трафалгар“ в Лондон, който в момента е зает от хотелска сграда и офиси. Ще бъде организиран архитектурен конкурс за избор на проект.

Британската национална галерия съобщава, че средствата за проектите включват двете най-големи дарения, които някога са били обявявани публично от музей или галерия. Тя е получила 150 милиона лири (204 милиона долара) от фондацията Crankstart, основана от инвеститора от Силициевата долина Майкъл Мориц и съпругата му, писателката Хариет Хейман. Същата сума е получена и от фондацията Julia Rausing Trust, управлявана от наследника на „Тетра пак“ Ханс Раузинг.

Директорът на галерията Габриеле Финалди каза, че целта на институцията е „да бъде мястото, където британското общество и посетители от цял свят могат да се насладят на най-добрата колекция от картини в света от Средновековието до наши дни в превъзходна архитектурна обстановка“.

Галерията съобщи, че ще изгради колекцията си от произведения на модерното изкуство в сътрудничество с „Тейт Модърн“, която притежава водещите колекции на британско и световно изкуство, създадено след 1900 г.

Директорът на галерия „Тейт Модърн“ Мария Балшоу каза, че организацията „очаква с нетърпение да работи в тясно сътрудничество с колегите от Националната галерия по въпроси, свързани със заемане, куриране и съхранение, за да подкрепи развитието на новите им експозиции“.