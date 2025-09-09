Средно училище „Цветан Радославов“ в Свищов започна проект, посветен на устойчивото образование и борбата с климатичните промени

Средно училище (СУ) „Цветан Радославов“ в Свищов започна нов проект по програма „Еразъм +“, който е посветен на устойчивото образование и борбата с климатичните промени. Той е под надслов „Образование за устойчиво бъдеще: Справяне с изменението на климата чрез осведоменост, действия и сътрудничество“, съобщиха от училището.

Проектът ще даде възможност на ученици и преподаватели да участват в международни дейности, насочени към една от най-актуалните и важни теми на нашето съвремие – изменението на климата. В рамките на проекта през учебната 2025/2026 година предстои мобилност до град Анталия, Турция.

Целите на проекта са повишаване на осведомеността относно причините и последиците от изменението на климата, насърчаване на активни действия за намаляване на въглеродния отпечатък, изграждане на сътрудничество между млади хора и образователни институции от различни държави за постигане на общи цели в областта на устойчивото развитие.

Партньорите ни от Турция ще ни помогнат да обменим опит и идеи за екологично образование, допълниха от СУ „Цветан Радославов“.

БТА припомня, че в края на миналата година свищовското училище събра над 400 килограма отпадъци за рециклиране.