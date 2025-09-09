Образователната платформа „Буки“ ще предостави безплатни STEM програми за ученици в 50 училища

Образователната платформа „Буки“ ще предостави безплатни STEM програми (наука, технологии, инженерство и математика) за ученици от 1. до 4. клас в 50 държавни и общински училища през новата учебна година, съобщиха организаторите.

Учителите ще имат достъп до готови уроци с презентации, задачи и примерни сценарии, които спестяват време за подготовка. Програмите са насочени към развитие на ключови дигитални и практически умения у учениците, уточниха от „Буки“.

През последните години България инвестира значително в изграждането на STEM центрове в училищата. С подкрепата на Националния план за възстановяване и устойчивост до юни 2026 г. всички държавни и общински училища трябва да разполагат с поне един STEM кабинет или център, оборудван с модерни инструменти и лаборатории. Целта е да се създаде иновативна учебна среда, която насърчава интереса към науката, технологиите и креативното мислене и подготвя младите хора за бъдещето.

„Въпреки значителните инвестиции в инфраструктурата, остава въпросът как тези центрове ще се използват на практика. Физическата среда е само част от STEM образованието. За да се постигнат реални резултати, са необходими програми и методики, които включват активно участие на учениците, интеграция между различни дисциплини и подготовка на учителите за работа с новите ресурси. Без тези стъпки съществува риск потенциалът на модерните кабинети да не бъде използван пълноценно. Затова екипът на „Буки“ разработи STEM програми с готово съдържание, проекти и методически насоки, които подкрепят работата на учителите и дават възможност на учениците да развиват ключови умения още в ранна възраст“, коментира изпълнителният директор на платформата Ивайло Бонев.

STEM програмите за ученици от 1. до 4. клас са създадени в партньорство с учители и тествани в реална учебна среда. Те включват визуални материали, интерактивни задачи, упражнения, презентации, както и готова методология и разпределение на часовете.

Ресурсите подпомагат учителите в подготовката и провеждането на уроците, като осигуряват активно участие на учениците. Програмите развиват критично мислене, креативност и умения за решаване на проблеми, интегрират знания от природни науки, технологии, инженерство, изкуства и математика и насърчават прилагането на наученото в реални ситуации, допълниха от „Буки“.

