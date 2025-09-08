Райна Тенева е носител на първата Балканска награда за съвременно изкуство, учредена от Фондация „Зингер-Захариев“. Тя бе връчена в рамките на форума „Буна“ във Варна, съобщават за БТА организаторите. Художничката я получава за своето емоционално двуканално видео, наречено Malhzeit (Добър апетит). То може да се види във временното галерийно пространство New Ventura на ул. „София“ №22 до 15 септември.

Поощрения има за Неманя Николич от Сърбия с проекта „Заговорът” (изложен в същата сграда), както и Ана Котар Шкоряк от Словения за пърформанса „Кой се грижи за грижещия се?”, показан в петък в Градската галерия във Варна. Допълнителна награда бе връчена и на Сара Христова за проекта Locus Solus 2.0 в New Ventura. Тя получава един месец творчески престой в резиденция Eastern Balkans Institute of Art and Architecture в София.

Най-престижната награда на третото издание на форума „Буна“ бе връчена отново на Райна Тенева за видеото й Malhzeit, разказващо за миграцията, отдалечеността и любовта към близките.

В категория „Пърформанс“ най-високата оценка е за френско-афганистанската артистка Кубра Кадеми за I will greet the sun again, показан в „Кампус 90“ в партньорство с Френския институт и Посолството на Франция в България.

За колективен проект или галерия журито единодушно отличи галерия „Аросита“ от София за изложбата на Еслица Попова „Смелостта на заека” в галерия „Ларго“. Екипът получава приз на „Буна“ за втора поредна година.

За най-добър индивидуален артист бе признат Лукас Рем от Германия за мащабната видеоинсталация „Ембрионични елементи на свободата” в Градската художествена галерия.

Специалната награда на журито отиде при Стефано Романо (Италия/Албания) за интердисциплинарния пърформанс Fourth movements в „РеБонкърс“ - интимен концерт, в който влиза само по един участник и слуша звуците на един инструмент, изпълняващ химна на Европейския съюз. В него се включиха варненските музиканти Ралица Митева, Радостин Златанов, Ивайло Ангелов и Симона Велкова. Поощрения има за Янис Шрьодер от Германия за видеоинсталацията Unleveled sea в „Хале 3“ и за Ралица Тонева за внушителната инсталация Ревизия на паметта“ - прожекция върху водна завеса, която може да се види в „РеБонкърс“ до 15 септември.

Международното жури на тазгодишното издание на „Буна“ бе в състав: Зденка Бадовинац (Словения), Ана Франговска (Северна Македония), Калин Серапионов, Александър Вълчев и Владия Михайлова. Наградните статуетки бяха изработени от Мона Раданова и Мартин Копецки.

Лъчезар Бояджиев ще бъде куратор на предстоящото четвърто издание на форума догодина. Той предлага работна тема за заглавие „Вроден инат”, съобщават организаторите.