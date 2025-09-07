Велико Търново започна срещи с градове партньори, обявени за Европейска столица на културата; делегация вече посети Марибор в Словения

Велико Търново започна срещи с градове партньори, обявени за Европейска столица на културата. Поводът е намерението на Община Велико Търново да кандидатства за престижния статут през 2032 година. Идеята беше представена от кмета Даниел Панов в рамките на фестивала "48 часа - Варуша Юг“ през август.

Първото посещение на делегация от Велико Търново започна в Марибор в четвъртък по покана на кмета на словенския град - Саша Арсенович. Той се срещна с представителите на българската делегация непосредствено след мащабния балетен спектакъл "Танго под звездите“ на откритата сцена на централния площад в града. Арсенович посочи, че с удоволствие ще посети Велико Търново, тъй като развитието на културата и туризма са водещи приоритети в неговото управление и би обменил опит с Панов.

Марибор е обявен за Европейска столица на културата през 2012 година. "Най-важното нещо, което се случи за тези 13 години беше, че Марибор застана стабилно на мястото си на една предпочитаните туристически дестинации в Европа", каза по време на срещата с българската делегация Даворка Прегъл, заместник-кмет в ресор "Култура“. За града и неговите забележителности знаят все повече хора, които, веднъж посетили го, след това многократно се връщат, каза тя по време на срещата.

Вторият по големина град в Словения, с население около 95 хиляди души, продължава да развива както своите дадености, така и възможностите, открили се след обявяването му за Европейска столица на културата. "Стремим се градът на река Драва, прочут със своята красива крайбрежна зона, да остане зелен и приветлив. Развиваме инфраструктурата, същевременно организираме фестивали и кулинарен туризъм, който привлича все повече хора", посочи тя. Всяка година в края на юни и в началото на юли в крайбрежната зона се открива летен фестивал, в който всички събития са безплатни. "Хиляди хора от Словения и цяла Европа пристигат тук и се потапят в артистичната атмосфера на този фестивал", допълни Прегъл.

Един от акцентите в крайбрежната улица целогодишно е най-старата лоза в Европа, включена в рекордите на Гинес. Тя, въпреки, че е на близо 400 години, продължава да ражда грозде, от което се произвежда качествено вино. Богатството на винарския район Марибор е част от селекцията на винарната, върху чиято фасада старата лоза продължава да живее.

Всяка година новият творчески сезон на културните институции в Марибор започва с голямото събитие "Балет под звездите“, което се организира на един от площадите в града. Тази година постановката беше дело на родения в Румъния хореограф Едуард Клуг. Представителите на делегацията от Велико Търново споделиха опита на българската община, която носи марката "Европа на фестивалите, фестивалите на Европа" с Летния оперен фестивал "Сцена на вековете" и Летния фестивал за класическа камерна музика "Arbanassi summer music". През тази година балетът „Ромео и Жулиета“ на Пловдивската опера събра овациите на публиката на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете“ във Велико Търново по хореографията на Валентина Турцу – ръководител на Балета на театъра в Марибор.

Договорът за партньорство между Марибор и Велико Търново е сключен през 2016 година. Двете страни изразиха надежда сътрудничеството в сферите на културата и туризма да продължи. Освен делегацията от Велико Търново, в която присъстваха експерти от Дирекция "Спорт, младежки дейности, туризъм, международно сътрудничество, демографски политики", домакините посрещнаха и представители на побратимени и партньорски градове от Сърбия и Унгария.