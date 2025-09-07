С разнообразна програма продължава днес XIX Международен панаир на занаятите в музей "Етър" край Габрово

С богата програма продължава днес XIX Международен панаир на занаятите в музей „Етър“ край Габрово, съобщават организаторите на официалния сайт на събитието. Форумът, организиран от музея в партньорство с Министерството на културата и Община Габрово, беше открит вчера и ще продължи и утре. Специален гост на церемонията по откриването беше председателят на Народното събрание Наталия Киселова, под чиито патронаж преминават проявите.

Днес на сцената ще звучат изпълнения на общинските духови оркестри от Ловеч, Ботевград, Велико Търново и Габрово, а посетителите отново ще могат да се докоснат до майсторството на занаятчии от три континента.

В рамките на панаира са подготвени и няколко изложби. Сред тях е експозицията „Новото ценно – съвременно занаятчийско изкуство от България“, в която участват 41 автори, голяма част от тях включени в каталога Homo Faber на Международната фондация „Микеланджело“. Гостите могат да видят още фотоколекцията „Духът на традициите“, както и изложбата „Живите човешки съкровища“ с куратор проф. д-р Мила Сантова.

Организаторите определят панаира като най-значимата културна проява в календара на музея. Провеждането му веднъж на две години позволява програмата да се обогатява и в нея да участват все повече международни гости. При откриването кметът на Габрово подчерта, че именно това събитие дава на града самочувствие като достоен член на мрежата на ЮНЕСКО за творчески занаяти. Той изрази надежда форумът да вдъхне положителен заряд и да подкрепи кандидатурата на Габрово за Европейска столица на културата.

В първия ден от панаира участници от различни държави споделиха пред БТА впечатленията си от отличната организация и радостта от възможността да бъдат част от събитието.