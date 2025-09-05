Британската херцогиня на Кент, известна със сътрудничеството си с „Уимбълдън“, почина на 92 години

Катрин, британската херцогиня на Кент и съпруга на братовчед на покойната кралица Елизабет Втора, известна с дългогодишното си сътрудничество с тенис турнира „Уимбълдън“, почина на 92-годишна възраст, съобщи Бъкингамският дворец, цитиран от Ройтерс.

Родена като Катрин Уорсли, тя се присъединява към кралската фамилия, след като се омъжва за принц Едуард, херцог на Кент, през 1961 г. Според Бъкингамския дворец херцогинята е починала мирно в четвъртък вечерта в дома си в двореца Кенсингтън, заобиколена от семейството си.

„Кралят и кралицата и всички членове на кралското семейство се присъединяват към херцога на Кент, неговите деца и внуци в скръбта им и с нежност си спомнят за дългогодишната отдаденост на херцогинята към всички организации, с които бе свързана, за любовта ѝ към музиката и емпатията ѝ към младите хора“, се посочва в изявление на двореца.

Херцогинята ще остане най-запомнена с близкото си сътрудничество с тенис турнира „Уимбълдън“, където от 1969 г. помага при раздаването на трофеите. Тя придобива популярност, когато утешава тенисистката Яна Новотна след загубата ѝ на финала през 1993 г., като ѝ подава рамо, на което да поплаче, и ѝ казва: „Знам, че ще го спечелиш един ден, не се безпокой.“ Пет години по-късно Новотна печели титлата.

Връзките ѝ с турнира обаче се влошават през 1999 г., когато ѝ отказват разрешение да доведе в кралската ложа 12-годишния син на приятел. Херцогинята попада в медийните заглавия и през 1994 г., когато приема католицизма, ставайки първият член на кралското семейство, който променя вярата си след Чарлз Втори, който се покръства на смъртния си одър през 1685 г. По този начин тя нарушава закон от началото на 18 век, който забранява на членовете на монархията да стават католици.

Херцогиня Катрин, майка на три деца и баба на 10 внуци, бе страстен почитател на музиката. Освен че подкрепяше благотворителни събития, тя в продължение на години преподаваше музика в училище в Хъл, Североизточна Англия.