Със света литургия, празнично шествие и концерт Симитли ще отбележи своя празник

Град Симитли ще отбележи своят празник на 8 септември, когато Православната църква почита празника Рождество на Пресвета Богородица, наричан още Малка Богородица, съобщиха от общинската администрация на уебсайта си.

Празничният ден ще започне в 09:00 часа с тържествена Света литургия в храм “Рождество Богородично” в града, след което ще продължи в 11:00 часа с курбан в двора на храма.

В 18:00 часа ще има празнично шествие към Паметника на загиналите за свободата, където по традиция жителите на Симитли поднасят венци и цветя в знак на признателност към героите, отдали живота си за свободата на града.

От 18:30 часа ще започне празничният концерт на площад "Септември" с участието на мажоретен състав към НЧ „Св. Климент Охридски – 1922“ – гр. Симитли, Детски танцов състав „Изворче“, Фолклорен танцов ансамбъл „Веселие“, фолклорна група „Веселие“, Женска певческа група към Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922“, Биг бенд от Благоевград, Любомир Марянски, Снежина Андреева, Малин Домозетски, Пламен Ризов, РОК, Доника, Дарко и Миа, Галена и V-Band.

С изложби, концерти, шествие и народни пехливански борби Белица ще отбележи празника на града на 21 септември. Местни производители и занаятчии ще представят своята продукция на изложба-базар с разнообразни земеделски и екологични изделия, както и занаяти. В програмата е включена и изложба от картини на художника Венко Мадолев.