Загребската опера представя тази вечер операта "Ленън" в София

Загребската опера представя тази вечер в София операта "Ленън" от хърватския композитор Иво Йосипович, съобщават от Софийската опера и балет – домакин на събитието.

На сцената на Софийската опера и балет в "Ленън" ще участват изпълнителите Домагой Доротич, Дубравка Шепарович Мушович, Мария Кухар Шоша, Озрен Билушич, Кристина Анджелка Джопар, София Амели Гоич, Мартина Менегони, Синиша Галович, Дарио Чурич, Давор Радич, Антонио Брайкович, Ален Рушко, Борко Баюти, Синиша Щорк, както и танцьорите Иванчица Алайбег, Петра Варгович Станциу, Мая Шехич, Вид Вугринец, Дариа Бърдовник Буквич, Дуня Зоричич, Азамат Набюлин.

Режисьори са Иван Йосип Скендер и Марина Пейнович, художник на костюмите – Здравка Ивандия Киригин, хореограф – Барбара Новкович Новак, диригент на хора – Лука Вукшич, дизайнер на осветлението – Иван Лушичич Лиик и Елвис Буткович.

Посещението на Загребската опера в София е забележително културно и дипломатическо събитие. То е пример за това как операта служи като жив мост между нашите народи и култури, насърчавайки приятелството, разбирателството и споделените ценности, каза акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет по повод премиерата на „Ленън“ у нас.

По думите му Софийската национална опера и Загребската национална опера дават този жив урок сега, с операта „Ленън“ от Иво Йосипович в София, и нашата „Валкюра“ от Рихард Вагнер, която ще бъде представена на оперния фестивал в Загреб на 15 септември тази година.

„Това е история, която ни показва, че трябва да ценим хората, които са се борили за мир и любов. И въпреки че е трагедия, посланието е зов за мир и любов“, каза пред БТА композиторът Иво Йосипович. Той определя творбата си като съвременна модерна музика: „Няма цитати или алюзии, но в историята на операта, в либретото, има определени асоциации“.

/ДД