Историческият музей в Батак обяви конкурс "Моето любимо училище", съобщиха от културната институция. Той е посветен на 190 години просветно дело в Батак и 100 години от създаването на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Стефан Божков“ в града.

Целта е да се даде възможност на учениците да изразят отношение към родното училище, познавайки историята му, развитие на просветното дело в Батак и ролята на будителите от родния край, както и да се стимулира творческото мислене, уточняват от музея.

Участниците могат да се представят с рисунка, постер, литературна творба или мултимедийна презентация в зависимост от възрастовата група. Срокът за представяне на творба е до 29 октомври, добавят организаторите.

Миналата седмица в музея в Батак беше открита изложбата „Макгахан – Благодетелят на България“.