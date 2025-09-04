Съединението е едно от най-величавите събития в новата българска история, каза полк.Петър Маринов от Военната академия

Съединението на Княжество България с Източна Румелия е едно от най-величавите събития в новата българска история и първа успешна стъпка по пътя към жадуваното национално обединение. Това каза полковник доц. д-р Петър Маринов, заместник-началник по учебната и научна част на Военната академия "Георги С. Раковски" на откриването на тържествената научна сесия в аулата на Софиския университет (СУ) "Св. Климент Охридски", посветена на 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Както писа БТА, през 2025 г. се навършват 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. За да отбележат това значимо събитие от българската история, Историческият факултет и Геолого-географският факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Институтът за исторически изследвания и Институтът по балканистика с център по тракология към Българската академия на науките, Военната академия „Г. С. Раковски“, Държавната агенция „Архиви“ и други национално значими научни и музейни институции организират тържествена научна сесия по повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Събитието е под патронажа на ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. д-р Георги Вълчев и на председателя на Народното събрание доц. д-р Наталия Киселова.

Предстоящата годишнина дава чудесна възможност съвременното българско общество да покаже своята признателност и уважение към усилията и саможертвата на предците ни за изграждане на свободна, обединена и модерна България. Важна част от дейците, осъществили и защитили Съединението са български офицери от Княжество България и Източна Румелия. Без активното участие на офицерите от южно българските земи Съединението не би било реализирано, каза полковник Маринов.

Той отбеляза, че майор Данаил Николаев е с основен принос за успеха в Пловдив, което предрешава реализирането на Съединението, а заслугите на неговия адютант, по привличане на офицерството към общонационалното дело са признати още от Симеон Радев. Славните дела от 1885 г., когато българската нация изпълни първия етап от националния идеал, са обект на преклонение от последващите поколения български офицери. За Военната академия е чест да е част от организаторите на тържествената научна сесия, каза полковник Маринов.

Паралелно с научния форум в централното фоайе в Ректората на Софийския университет бе подредена изложба от карти, подготвена от Геолого-географския факултет.

Студентският военно-исторически клуб към Историческия факултет на Софийския университет представи изложба за войнишките паметници.

Научният форум продължи с научни доклади.