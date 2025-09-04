Тържествена научна сесия за 140 години от Съединението на княжество България с Източна Румелия ще се състои днес в Софийския университет

Тържествена научна сесия, посветена на 140 години от Съединението на княжество България с Източна Румелия, ще се състои в Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски", съобщи пресцентърът на висшето училище.

Тържествената научна сесия ще се състои в аулата в Ректората на Софийския университет, а официалното откриване ще бъде днес, 4 септември, от 13:30 ч.

През 2025 г. се навършват 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. За да отбележат това значимо събитие от българската история, Историческият факултет и Геолого-географският факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Институтът за исторически изследвания и Институтът по балканистика с център по тракология към Българската академия на науките, Военната академия „Г. С. Раковски“, Държавната агенция „Архиви“ и други национално значими научни и музейни институции организират тържествена научна сесия по повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Събитието е под патронажа на ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. д-р Георги Вълчев и на председателя на Народното събрание доц. д-р Наталия Киселова, уточняват от СУ.