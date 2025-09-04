Подробно търсене

Симфониета Видин ще представи операта „Вълшебната флейта“ в Белоградчик

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Снимка: кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов (архив)
Белоградчик,  
04.09.2025 12:21
 (БТА)

Симфониета Видин и сдружение „Опера за България“ ще представят утре, 5 септември, операта „Вълшебната флейта“ в Белоградчик. Спектакълът е част от програмата на летния фестивал „Опера на върховете“, каза за БТА директорът на културния институт Мирослав Кръстев.

На сцената под величествените Белоградчишки скали музиката на Моцарт ще се слее с величието на природата, отбеляза той. Режисьор на постановката е Снежина Аврамова, асистент-режисьор - Никола Попов, а сценографията е на Георги Славков. На диригентския пулт ще застане Симон Павлов, уточни Кръстев. 

Спектакълът е на откритата сцена в първия двор на Белоградчишката крепост.

„Каним публиката на специално музикално пътешествие. Надавам се то да се превърне и в едно незабравимо преживяване“, допълни Мирослав Кръстев. 

/ХК/

Към 12:41 на 04.09.2025 Новините от днес

