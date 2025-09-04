Американската група Kayo Dot гостува днес в София

Американската група Kayo Dot гостува в София днес, 4 септември, в зала „Сингълс“ (НДК), съобщават от „Аларма пънк джаз“.

По думите им Kayo Dot, основана през 2003 г., е не толкова група, колкото радикална сплав с над 20-годишна история в американската авангардна музика. Ръководен от композитора и мултиинструменталист Тоби Драйвър, проектът има десет албума в дискографията си.

„Работейки в тясно сътрудничество с либретиста-концептуалист Джейсън Байрън, Драйвър съчетава философски теми, митична архитектура и бурна емоционалност в това, което се равнява на дълга, развиваща се автобиография – звуков документ за артиста, преследван от собственото му минало. Новият албум Every Rock, Every Half-Truth Under Reason, който излезе на 1 август, е честване на 20-годишнината на Choirs of the Eye, дебюта на Kayo Dot, издаден от Джон Зорн за лейбъла Tzadik, и събира отново оригиналните членове на проекта“, разказват от „Аларма пънк джаз“.

Припомнят, че по тяхна покана, Тоби Драйвър е гостувал четири пъти досега у нас – два пъти със соловия си проект, веднъж с Alora Crucible и веднъж с една от по-ранните версии на Kayo Dot (с музиката от албума Plastic House On Base Of Sky, издаден през 2016). Преди това е идвал в София като басист на Secret Chiefs 3 на Трей Спруънс.

В настоящия състав на Kayo Dot са също ни Тимба Харис – виола, барабанистът Сам Гутерман, Матю Сера (електрически китари) и Терън Олсън (кларинет, алт и баритон саксофон, флейта).

Преди тях на сцената ще излязат Dayin & Oohs! (Ангел Симитчиев и Максим Мокдад), чиято съвместна нова песен And To Him We Will Return (Grasping Air) скоро ще излезе в международната антология Echoes for Palestine.

/ДД