Мадагаскар получи от Франция три човешки черепа от колониалната епоха

Мадагаскар получи от Франция три черепа от колониалната епоха - 128 години, след като те са били отнети от островната държава в Индийския океан, предаде Ройтерс.

Сред тях е череп, за който се смята, че е на малагасийски крал, обезглавен от френските войници.

През последните години се засили общественият натиск върху бившите колониални сили като Франция и Великобритания да върнат артефакти, отнети от Африка и Азия.

Черепите, за които се предполага, че принадлежат на крал Тоера и двама други представители на етническата група сакалава, са били официално предадени на Мадагаскар на церемония, проведена в края на август във френското Министерство на културата.

Самолетът, който ги транспортираше, кацна в мадагаскарската столица Антананариво късно в понеделник.

Черепите бяха посрещнати на церемония, на която присъства президентът Андри Раджоелина. Тя се състоя в мавзолея на Антананариво - мястото на покой на мадагаскарските национални герои.

"Ние сме тук, за да почетем героите и онези, които се бориха за родината преди 128 години под ръководството на крал Тоера и неговите войници", каза Раджоелина.

Черепът на краля ще бъде пренесен в района, където той е бил убит през 1897 г., като по пътя ще бъдат направени няколко спирки, за да бъдат организирани церемонии по повод събитието, отбелязва Ройтерс.

Потомците и историците казват, че връщането на черепа на Тоера има както политическо, така и културно значение и ще позволи на народа сакалава да проведе традиционен ритуал на пречистване и благословия, който изисква присъствието на кралски реликви на предците.

"Тоера не само е крал на сакалава, той е и мъченик за независимостта", каза пред Ройтерс Пиеро Камами, потомък на монарха.

Според мадагаскарските историци, опитът на Тоера да сключи съюзи символизира рядък момент на единство между различни мадагаскарски групи срещу колониалните сили. Залавянето и обезглавяването му през 1897 г. са част от по-мащабна френска стратегия за смазване на съпротивата чрез психологическо сплашване, казва Жано Расолоарисон, историк от Университета на Антананариво.