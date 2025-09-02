Резултатите от матурите по български език и литература, и по профилиращ предмет, от сесията август-септември вече са публикувани

Резултатите от матурите по български език и литература, и по профилиращ предмет, от сесията август-септември са публикувани в информационната система - https://infopriem.mon.bg/. Проверката става с входящ номер и с идентификационен код, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация предстои да бъдат публикувани в рамките на предварително обявения срок - до 5 септември. За да се въведат всички резултати от тези изпити в системата се изисква повече време, защото освен теорията, включват и практика, свързана с индивидуално задание. След това се изчислява окончателната оценка, поясняват от МОН.

БТА припомня, че на 22 август се състоя държавният зрелостен изпит по БЕЛ от сесията август-септември. "Драмата на раздвоението" по стихотворението на Пейо Яворов "Две души" бе темата за интерпретативното съчинение в последната 41-ва от състоялия се тогава изпит по български език и литература (БЕЛ). Избралите есе писаха по темата "Силата да прощаваш", съобщи тогава пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН). Общо 5763 зрелостници се явиха на матурата, която се състоя на 22 август в близо 260 училища в страната.

На 25 август в 177 училища в страната се състоя матурата по профилиращ предмет, а в 391 - държавният изпит за придобиване на професионална квалификация. Най-предпочитани предмети за изпитната сесия бяха английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации, информационни технологии.