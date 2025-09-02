Mono and the Stereos представя дебютен сингъл Yellow Dusty Road

Mono and the Stereos представя дебютен сингъл, наречен Yellow Dusty Road, съобщават от групата. „Прашният, забравен път, който не води към нещо конкретно, но крие в себе си малките скъпи моменти от живота. Това е пейзажът, нарисуван в дебютния сингъл на Mono and the Stereos – група, която превръща спомените от детската игра по улиците в жива, дишаща музика“, разказват от екипа.

„Всички от бандата, или поне повечето от нас сме прекарали голяма част от детството си в планината и по полетата. Тази песен идва оттам. Общ спомен от годините, когато всичко някакси беше по-просто. Спомен, който се появи изведнъж, без да сме говорили конкретно за него. Може би е любимото ми авторско парче. Песента е мост между това, което сме били, и това, в което сме се превърнали, и онзи момент, в който си казваш - майната му, аз се връщам, откъдето дойдох“, разказва Моно Николов.

Клипът е режисиран и монтиран от Христин Николов, заснет от Сара Морфова, с цветни корекции от Николай Петров, стайлинг – Иван Цуцуманов.

Историята на групата започва, когато Моно Николов, вдъхновен от суровата простота на фолк рок музиката, среща цигуларя Теодор Стоянов през лятото на 2024 година. Двамата започват да свирят заедно, а скоро след това се присъединяват и братята Зари и Кирил Славчеви – бас и барабани. От този миг нататък музиката поема по своята естествена посока.

През февруари тази година музикантите излизат за първи път на сцената в столичния клуб „Паве“.

/ДД