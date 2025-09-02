Целта на проекта е ученици и учители да създадат заедно завършено произведение, каза Иван Велкович – автор на „Тракиеца“

Целта на проекта е ученици и учители да създадат заедно завършено произведение, каза Иван Велкович – автор на комикса „Тракиеца“, пред репортер на БТА по повод неговото представяне в столичната книжарница-галерия „София прес“.

Абсолютно невероятно е да видиш героите оживени. Не бих могъл да бъда по-щастлив от днес, когато виждам всички тези красиви произведения на изкуството, особено произведения на изкуството в процес на създаване – груби скици и чернови, коментира авторът. Това е творческият процес. Не е важно какво постигаш, а как го постигаш, каза още той.

БТА напомня, че „Тракиеца“ е създаден в сътрудничество между екипа и учениците на „Манга академия“ и сръбския творец Иван Велкович и е част от идея за по-голям международен проект, който събира млади творци от целия Балкански полуостров. Историята преплита митология, футуризъм и алтернативна реалност, където Балканите са сцена на телепортации, тайни организации и парадокси във времето. В центъра е мистериозният Тракиец – беглец, пътешественик, престъпник или нещо повече…“.

Иван Велкович посочи, че се е научил да чете чрез комиксите, започнал е да ги пише в четвърти клас, а първият му проект е публикуван, когато авторът е бил на 19 години. В един момент четенето на комикси не беше достатъчно и тогава се превърна в писане на комикси, след това писане за комикси, след това преподаване за комикси, каза авторът за началото на своя интерес към това изкуство.

Според Иван Велкович на Балканите има много таланти, но привличането на млади хора става все по-трудно. В региона има толкова много училища и работилници за комикси – в Сърбия, Хърватия, Босна, Република Северна Македония, България, Унгария, информира той и допълни, че е проявил желание да даде тласък на тези училища.

Иван Велкович посочва, че за да се случи това, той пише сценарий, който е базиран на вкусовете на учениците, които искат да участват. Учителите също се включват както като ментори, така и като участници. Това показва на читателя талантите на учениците, но и възможностите на хората, които им преподават.

Ако училището за комикси е базирано в определен град, тогава един елемент от този град ще бъде част от сюжета, каза още авторът и допълни, че ако учениците искат нещо различно, би се фокусирал върху това. Друга цел, която винаги преследвам с тези проекти, е младите автори да имат публикувано произведение, което може да служи като допълнение към портфолиото им, каза още Иван Велкович.

В началото се ограничих до училища, базирани на Балканите. Но след това започнах да съставям списъци с всички потенциални училища и работилници по целия свят, с които мога да си сътруднича. И колкото повече си сътруднича с тях, толкова по-взаимосвързани стават те и толкова по-голяма публичност получават, допълни авторът.

Той посочи, че проектът е отнел четири години. Тракиецът е ключовият герой в историята, но не и главният. Сюжетът разказва за трима души, принадлежащи към мистериозна мултивселенска организация, които научават за опасния Тракиец. Те го следват, опитвайки се да разберат какво точно иска, колко е опасен и какво трябва да направят, за да го спрат.

По думите на Иван Велкович той обича да свързва героите и сюжетите си в голяма вселена, а проектът е написан по такъв начин, че може да бъде разширен и продължен. Той информира, че се работи по нови проекти, в които второстепенни герои от „Тракиеца“ ще бъдат главни герои.

Авторът посочи, че бъдеща цел е публикуването на „Тракиеца“ на сръбски, английски и на японски език.