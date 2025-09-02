Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ представи в зала „Добрич“ концерт-спектакъла „Живата памет на времето“

Професионален фолклорен ансамбъл (ПФА) „Добруджа“ представи в зала „Добрич“ концерт-спектакъла „Живата памет на времето“. Събитието, продължило близо два часа и половина, се реализира в рамките на проект на Общински културен институт „Добрич“ и ПФА „Добруджа“ по Програма „Нематериално културно наследство” на Министерството на културата.

Публиката се наслади на танци с хореография на Асен Павлов, Георги Колев, Мирослав Димитров, Петър Димитров и Джейлян Демирев. На сцената оживяха обичаят „По Заговезни“ от село Червенци (обл. Варна), постановката на северняшка сватба „Окроп“, както и тракийският тематичен танц „Мегданско настроение“.

Програмата включваше и нови музикални композиции – част от тях на музикалния ръководител на ансамбъла Живко Желев, други на диригента на оркестъра за народна музика към БНР Димитър Христов и на кавалджията и солист Костадин Генчев. Специално за добричката публика бяха представени и нови костюми, осигурени по проекта.

Кулминация на вечерта беше емоционалното сбогуване на народната певица Кина Митева, която след 47 години на сцената направи своята последна изява като солист на ансамбъла. „Добруджанци, правете така, че този ансамбъл да го има и за правнуците ви“, обърна се тя към зрителите.

„Най-голямото предизвикателство беше да свършим за осем месеца работа, която обичайно отнема четири години. Целият ансамбъл вложи огромни усилия. Колегите са изтощени, но и амбицирани да покажем нашето изкуство в пълния му блясък. Благодаря на всички за търпението и ентусиазма, както и на Община Добрич и Министерството на културата, че подкрепиха проекта и сбъднаха наша дългогодишна мечта“, сподели пред БТА главният художествен ръководител на ПФА „Добруджа“ Стоян Господинов.

По думите му днес в България се води последователна държавна политика за опазване и развитие на фолклора чрез професионалните ансамбли. „Единствено те могат да съхраняват и развиват традицията, да дават тон и да подпомагат училища, читалища и клубове със своята музика, песни и танци“, допълни Господинов.

В рамките на проекта „Живата памет на времето“ бяха разработени и образователни програми за ученици от общообразователните, профилираните и професионалните гимназии. „Това ще продължи във времето. Искаме тези програми да влязат в училищата и клубовете, защото младите изпълнители трябва първо да видят как работят професионалистите, за да подражават и после да израстват като творци. Оттук нататък ще заложим това като основна програма за обучение на училища, читалища и специализирани паралелки“, заключи художественият ръководител.

През месец януари на пресконференция на заместник-кмета на Община град Добрич Владимир Трендафилов и главеният художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ Стоян Господинов съобщиха, че крайният срок за реализиране на проекта е 1 септември 2025 година.

В началото на месец юли бе представен проектът „Добрич АРТ“, който е на Общински културен институт „Добрич“ и бе финансиран също по програма на Министерството на културата за подкрепа на творчески проекти в областта на сценичните изкуства.