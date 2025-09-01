Ръст в посетителския поток отчитат музеите в Търговище и Попово, включени в инициативата за 100-те национални туристически обекта. Това казаха в Националния пресклуб на БТА в Търговище по повод представянето броя на сп. ЛИК на тема „130 години организиран туризъм в България“ ръководителите на културните институции, в чиито обекти се поставя колекционерския печат - Магдалена Жечева, директор на Регионалния исторически музей (РИМ) в Търговище, и Владимир Иванов, директор на Исторически музей (ИМ) – Попово.

Магдалена Жечева посочи, че Търговище участва в националното движение с два обекта, които са музейни обекти на Регионалния исторически музей - Славейковото училище и късноантична и средновековна крепост Мисионис. „Сами по себе си и двата обекта вече говорят много на обществеността, защото благодарение на това, че ние бяхме включени в националното движение, нашите посетители се увеличиха“, каза тя. Жечева подчерта още, че в последно време се наблюдава тенденция да се посещават български обекти, да се научи повече за българската история. Забелязват се увеличен интерес и присъствие на туристите в културно-историческите обекти.

Славейковото училище и Мисионис са част от националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ от 2011 г.

Директорът на РИМ – Търговище посочи, че сградата на училище „Св. Седмочисленици“, днес известно като Славейковото училище, е строена през 1863 г. За сградата тогава Петко Р. Славейков, учителствал в града, казва: „Здание, каквото сега – засега в сичката България, второ няма“. Позовавайки се на думите му, Жечева коментира, че думите му са валидни и днес – 160 години по-късно и допълва, че Славейковото училище е един от забележителните паметници на българското обществено строителство от епохата на Възраждането, запазен до наши дни.

По отношение на късноантичната и средновековна крепост Мисионис Магдалена Жечева твърди, че дори и всяка година да бъде посещавана, тя всеки път предлага нови, интересни и различни късчета от миналото. Тя припомни, че Мисионис е определен за най-перспективен обект на културно-историческия туризъм за 2022 г. в годишните награди на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. За търговищкия музей Мисионис също е особено перспективен обект, който поетапно проучваме с финансовата помощ на държавата, на Община Търговище и дарители, каза тя.

„Считам, че и в двата обекта имаме с какво да привлечем нашите посетители. Славейковото училище е музеен и изложбен център, където всяка година показваме различни и разнообразни изложби, а на Мисионис има какво ново, интересно и различно да видите при всяко посещение“, каза в заключение Магдалена Жечева.

Директорът на Историческия музей в Попово Владимир Иванов отбеляза, че ръководената от него институция, има много бързо и интензивно развитие през последните години, което не остава незабелязано и от колеги, и от публика. „Много ни помогна за това да станем още по-популярни и факта, че през миналата година музеят ни стана част от семейството на 100-те национални туристически обекта в България“, призна той. По думите му в основата стои интерактивната експозиция, разположена в централната сграда на музея.

Като ефект от присъединяването на музея към 100-те национални туристически обекта, директорът отчита рязкото повишаване в броя на посетителите. За цялата 2023 г. – годината преди включването на музея в движението, посетителите са около две хиляди. През 2024 г. посетителите са 6 000, което представлява троен ръст, докато този брой е преминат само до началото на август тази година, отбеляза Иванов.

„Сега започваме да мечтаем, че до края на годината броят на посетителите в Исторически музей – Попово ще надхвърли 10-12 000 посетители“, сподели Владимир Иванов.

Иванов добави, че част от богатството на Исторически музей – Попово е и късноантичната крепост Ковачевско кале – „един не твърде добре познат в България, но обект с голям потенциал“, каза той. Музейния екип констатира голям интерес към обекта сред посетители от страната, но забелязват и рязко увеличение в броя на посетителите от целия свят. Според Иванов само през миналата седмица Ковачевско кале са разгледали посетители от Източна Австралия, Канада, Америка, Филипините, Аржентина, а днес се очакват и от Ангола.

„Това показва, че инициативата за 100-те национални туристически обекта в България е изключително полезна, като помага на културни институции като Исторически музей – Попово да направим страната ни по-известна. Защото културното наследство не си избира да е там, където са големите градове. Възприето е, че в малките градове и възможностите са по-малки – при нас не е така, защото показваме, че можем да се мерим и с големите“, заключи Владимир Иванов.