Голям е интересът към печата за 100-те национални туристически обекти при посещенията на крепостта Баба Вида“, съобщи експертът Цецка Цокова

Средновековният замък Баба Вида е сред 100-те национални туристически обекти. Наблюдава се голям интерес при посещенията на обекта за поставяне на печат в книжката от тази инициатива на Българския туристически съюз (БТС). Това съобщи в Националния пресклуб на БТА във Видин Цецка Цокова – главен експерт „Информация и реклама в туризма“ в община Видин, по повод представянето на августовския брой на списание ЛИК на тема „130 години организиран туризъм в България“.

„Баба Вида се явява мълчалив свидетел на всички исторически превратности, през които е минал региона на Северозападна България. И не случайно единствената напълно запазена средновековна крепост в страната е намерила своето място в списъка на националните туристически обекти, посочени в книжката на БТС“, отбеляза Цокова. Тя добави, че в помещенията и вътрешния двор на замъка са разположени много изложби, където любопитните посетители могат да се запознаят с представителите на последната царска династия Шишмановци, както и с последния български владетел Цар Иван Срацимир със съпругата си Анна. „Да не забравяме, че Видин е последната средновековна българска столица“, допълни тя. „Първоначално крепостта е била отбранително съоръжение, но когато в нея са били и владетелите на Видин, то вече говорим за замък“, отбеляза Цокова.

„Всяка инициатива може да бъде надграждана. Практиката, че все още се събират печати при посещенията на националните туристически обекти, трябва да се разпространява сред учениците и младежите. Това е възможност те да опознават своята Родина. От друга страна, е начин да се популяризират тези паметници“, коментира експертът и добави: „Една целенасочена национална кампания би допринесла за още по-голяма популярност на инициативата. Предполагам, че надграждането ще даде позитивен резултат“.