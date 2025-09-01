Ямболският Безистен е уникално съчетание на туристически обект и средище на културния живот в града, каза директорът му Елена Куманова

Ямболският Безистен се отличава като туристически обект с неговата многофункционалност. Петвековната сграда на бивш покрит пазар днес съчетава функциите на интерактивен музей и пространство, концентриращо културният живот в града. Това каза директорът на Културно-информационен център (КИЦ) „Безистен” Елена Куманова-Кирилова. Тя бе гост в пресклуба на БТА в Ямбол по повод представянето на новия брой на списание ЛИК, посветен на 130 години организиран туризъм в България.

Ямболският Безистен е от новите обекти, включени в списъка на 100-те национални туристически обекта. Това стана през 2017 г., но самата сграда е на повече от пет века. Тя е един от най-емблематичните архитектурни паметници в Ямбол и винаги е била център на градското ядро, разказа Елена Куманова.

Построена е в периода 1509-1510 г. През 1940 г. е обявена за народна старина, а от 1972 г. е със статут на паметник на културата с национално значение.

През годините монументалната постройка претърпява няколко основни реконструкции. Но последната, която беше извършена с европейско финансиране през 2015 г., изцяло промени функционалното предназначение на Безистена – от място за търговия, в модерен културно-информационен център с експозиционни зали на три нива, припомни Куманова.

Посетителите имат възможност да се запознаят с богатото културно-историческо наследство на региона, представено по интерактивен начин. Материалите са достъпни на пет езика. Едновременно с това, пространствата се ползват за постоянни и временни изложби. Зала „Безистен” е и една от малкото в страната, които разполагат с орган. Тя е предпочитано място за концерти, за тържествени и делови събития, включително за сватбени церемонии, каза още директорът на културно-информационния център.

Уникалната архитектура и история на сградата, в съчетание със съвременната ѝ роля, донесе на Ямболския Безистен националната награда през 2021 г. в категория „Туристическа атракция/обект" на годишните награди, обявявани от Министерство на туризма, припомни участникът в пресклуба на БТА в Ямбол.

Интересно е, че всички гости, които идват за първи път в нашия град, са много приятно изненадани от Ямбол, сподели опита си директорът на КИЦ „Безистен”. Впечатлени от самия уют на града, от инфраструктурата, която допълва културно-историческото наследство и обектите, които могат да бъдат посетени, посочи тя. За това допринасят усилията на общината да развива туристическия потенциал на града с обновяването на съществуващи и създаването на нови пространства за отдих, спорт и туризъм, каза още Елена Куманова.

Другата поска е фестивалният туризъм. Безспорно, най-много туристи в Ямбол привлича Международният маскараден фестивал „Кукерландия”. Той е и най-мащабното събитие в културния календар на общината. За фестивала се стичат хиляди участници, гости и туристи от страната, като „Кукерландия” неизменно присъства и в календара на туристическите агенции, посочи Куманова.

Друго уникално преживяване, което предлага градът, е фестивалът „Ямболски коледарски буенек”. Той се провежда навръх Рождество Христово, като само тук могат да бъдат видени единствените в страната танцуващи коледари, допълни тя.

Интерес към региона привличат също Археологическият резерват „Тракийски и античен град „Кабиле”, Регионалният исторически музей в Ямбол, Етнографско-археологическият музей в Елхово, които също са част от 100-те национални туристически обекта. Освен Безистена, през 2017 г. към списъка беше добавен и общинският Музей на бойната слава в Ямбол, припомни Елена Куманова. Той също се утвърди като значим обект, заради атрактивните експозиции и организираните в района му исторически възстановки, каза още тя.

КИЦ „Безистен”, който също се поддържа и развива с финансиране от общинския бюджет, на 19 септември ще отбележи 10 години от функционирането си. Планирани сме разнообразни събития в откритите пространства около сградата. Нашият слоган е „Безистенът – място за срещи” и тази година отново сме подготвили инициативи, които да съсредоточат интереса на различни аудитории, обяви Елена Куманова. Ще има художествен пленер, изложби и концерт на откритата сцена, допълни директорът на културно-информационният център.

Представянето на сп. ЛИК се проведе от Созопол съвместно чрез видеовръзка с националните пресклубове на БТА в България и чужбина.

От януари 2024 г. списание ЛИК е със свободен достъп. Всички броеве от неговото възстановяване през 2022 г. до днес могат да бъдат изтеглени в електронен формат от интернет страницата на БТА. Августовският брой на тема „130 години организиран туризъм в България“.