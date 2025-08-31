Германският музикант Константин Векер каза, че вече не може да свири на пиано заради заболяване

Музикантът Константин Векер, който е на 78 години, вече не може да свири на пиано поради увреждане на нервите на ръцете си, предаде ДПА.

“Особено лявата ръка продължава да отказва. В началото не го приех сериозно, помислих си, че може би просто имам лош ден и ще мине. Но не мина. Беше постепенен процес, при който състоянието се влошаваше от седмица на седмица“, разказа той пред в. "Зюддойче цайтунг".

Векер каза, че не му е поставена точна диагноза. Сега може да свири само "много прости мелодии"“, допълни той. "Като малко дете. Като начинаещ. Това е всичко, което мога да направя сега. И вероятно няма да се подобрят нещата. Няма перспектива за възстановяване", смята музикантът.

Според него вероятно никога повече няма да изпее на сцената антинацистката си песен Willy, отбелязва ДПА.

"Не мога да позволя на никой друг да я свири на пианото. Просто трябва да свиря сам. Но вече не мога. Willy вече е история", каза Константин Векер.

Певецът и композитор разказа, че невъзможността да свири, когато е сам, е още по-тежка за него. "Това ме боли много повече. Да седя на пианото беше медитация за мен. Никога не съм упражнявал, просто свирех, напълно се изгубвах в музиката. Често по три часа поред. Да приема, че се налага да се откажа от това, е изключително трудно предизвикателство", допълни музикантът, цитиран от ДПА.