Над 4000 деца се включиха в летните инициативи на Видинската библиотека

Над 4000 деца се включиха в летните инициативи на Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев“ във Видин. За четиринадесета поредна година инициативата „Лято с библиотеката“ предложи занимания в различни клубове по интереси и превърна летните дни във време за четене, игри и нови приятелства. Това каза за БТА Адрияна Цветкова - завеждащ „Детски отдел“ в библиотеката.

По нейните думи децата имаха възможност да участват също в организирането на различни събития, като разходки с електрическия библиобус в крайдунавския парк, участия във фестивали, беседи и други. Те подготвиха и закриването на лятната програма с „Ден на книгите за Хари Потър“. Доброволците подготвиха магически игри с много награди, вълшебни занимания, както и тематично ревю, допълни тя.

„Лято с библиотеката“ доказа, че четенето е приключение без граници. Програмата обедини клубни занимания, образователни срещи, творчески работилници и пътуващи библиотеки, като достигна до хиляди деца и техните семейства, отбеляза Цветкова. А участието в международна конференция в Хърватска е утвърдило видинската библиотека като активен партньор в европейската мрежа на мобилните библиотеки, уточни експертът.