Днес се открива 33-тото издание на фестивала "Пирин фолк"

Днес се открива фестивалът "Пирин фолк" 2025. Традиционно домакин на събитието е Летният театър в Сандански, където зрителите ще се насладят на трите фестивални вечери, съобщиха за БТА от пресцентъра на администрацията в града. Фестивалът започва с деветото издание на "Детски Пирин фолк" – конкурс за деца между осем и 15 години. Специални гости на първата фестивална вечер ще бъдат Володя Стоянов, Радостина Николова и Стоян Петков.

На 30 август (събота) ще се състои конкурсът за изпълнителско изкуство. Участниците ще се съревновават с интерпретации на македонски песни. В рамките на втората фестивална вечер ще гостуват сестрите Ива и Велислава Костадинови и Юри Крумов.

Кулминацията на "Пирин фолк" ще бъде на 31 август (неделя), когато ще се състои конкурсът за авторска македонска песен. В последната вечер гости ще бъдат Гуна Иванова и Райко Кирилов. Двамата ще представят емблематични песни от своя репертоар, информират организаторите.

По информация на БТА тази година в конкурса за песен участват 15 души, а в конкурса за изпълнителско изкуство – също 15. Гласуването ще продължи до края на конкурсната програма на 31 август 2025 г.

Фестивалът се организира от Община Сандански, Фен Фолк ТВ и Мюзик Медия Клъстер. БТА е медиен партньор на събитието. Телевизиите, които ще предават фестивала на живо, са: БНТ 1, БНТ 4, Фен Фолк ТВ, Фен ТВ и EКids. Радиостанциите, които ще излъчват, са програма „Христо Ботев“ на БНР, радио "Зорана" и радио "Белла". Събитието ще може да се проследи и онлайн в официалния YouTube канал на Фен Фолк ТВ.